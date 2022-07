Gazpacho de bogavante, el plato más rico del verano

1 Gazpacho de bogavante Ingredientes (4 personas) • 1/2 kilo de bogavante

• 1 ajo

• 1 cebolla

• 1 rebanada de pan

• 1 pimiento rojo

• 1 pepino

• 4 tomates

• 20 g de piñones

• pistachos

• aceite de oliva

• sal y pimienta

• agua

2 Paso 1 Poner una olla al fuego con 1 litro de agua y 1 cucharada de sal. Cuando empiece a hervir meter el bogavante y dejar cocer 15 minutos a contar desde que vuelva a hervir el agua. Sacar el bogavante, dejar templar. Colar el agua y reservar.

3 Paso 2 Poner en un robot de cocina (o en el vaso de la batidora) 1/2 litro del agua de cocer el bogavante, el pepino, pimiento, la rebanada de pan, tomates y cebolla y un chorrito de aceite de oliva. Triturar todo para que quede una sopa/crema fina. Rectificar de sal. Reservar.

4 Paso 3 Pelar y picar 2 cucharadas de pistachos. Pelar y cortar

el bogavante en rodajas. Servir el gazpacho con unas rodajas de bogavante y un hilo de aceite con los pistachos picados.

