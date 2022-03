1 Todo lo que necesitas Violeta Mangriñán Instagram La receta es lo más importante, y ahora Violeta ha revelado el primer paso: hacerte con los ingredientes. Ella normalmente hace las tortitas de la parte superior, pero esta vez ha querido darle un 'twist' añadiendo cosas nuevas. Eso sí, elijas la opción que elijas, el proceso es el mismo.

2 ¡A mezclar! Violeta Mangriñán Instagram ¿Ya tienes todo para empezar? Ahora toca hacer 'el mejunje' en una batidora: mézclalo todo bien hasta que consigas una pasta homogénea. Truco: no hace falta que quites todos los grumitos. SI queda demasiado líquido, la tortita puede quedar un poco dura... ¡y las queremos esponjosas!

3 Engrasando Violeta Mangriñán Instagram Es importante engrasar bien la sartén en la que vayas a hacer las tortitas para que no se pegue la masa. Echa un chorrito pequeño y extiende con un pincel de cocina. Si no tienes, haz como Violeta: una servilleta ¡y listo!

4 Ingrediente sorpresa Violeta Mangriñán Instagram ¿Y cuál es el ingrediente sorpresa? El de Violeta, un pelo. Intenta recogértelo bien antes de ponerte manos a la obra si lo tienes largo. ¡No seas como Violeta!

5 ¡Listas! Violeta Mangriñán Instagram Tan sólo unos segundos son suficientes para hacer las tortitas en la sartén. Si no sabes cuánto tiempo deben estar, controla si salen burbujitas y también los bordes: si ves que se pueden despegar con facilidad, ve introduciendo poco a poco una espátula hasta que consigas darle la vuelta. Te en cuenta que es una pasta fina y ligera, así que con menos de un minuto por cada lado es más que suficiente para conseguir este dorado perfecto. Nota: si quieres acompañar las tortitas y que sigan siendo sanas, agénciate un sirope sin azúcar o algo de fruta. La miel tampoco es mala opción: ¡es muy sana!

