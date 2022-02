Un día después de San Valentín, la reina Letizia ha reaparecido en un acto oficial que ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela. La monarca ha dado comienzo a su agenda oficial de esta semana celebrando dos audiencias: una con los máximos responsables de las principales televisiones públicas iberoamericanas para participar en la primera edición del Foro Iberoamericano de Servicio Público Audiovisual y otra con una representación del comité editorial del diario '65ymas', un periódico para personas mayores que ha presentado a doña Letizia el Primer Observatorio Senior.

Para este acto tan especial, en el que ha estado rodeada de antiguos compañeros de profesión, doña Letizia ha optado por llevar un 'look' que ha tenido como protagonista el color rojo y que ya le hemos visto llevar en más de una ocasión. En concreto, se trata de un pantalón 'culotte' de uno de sus colores predilectos perteneciente a la firma de Hugo Boss. La primera vez que le vimos con ellos fue en 2019 y ahora ha decidido rescatarlos para esta ocasión tan especial.

En cuanto a la parte de arriba, ha optado por lucir un jersey del mismo color y la misma firma. Lo cierto es que durante las cinco veces que le hemos podido ver a la Reina con estos pantalones, siempre ha decidido llevarlos con la misma parte de arriba, y es que parece que para ella esta es la combinación perfecta para este estilismo. Para completar su 'look' ha optado por llevar un cinturón también rojo que estiliza su cintura y unos tacones del mismo tono. Además, en esta ocasión ha decidido no llevar bolso.

Esta reunión se ha producido tan solo un día antes de que el rey Felipe VI pueda retomar su agenda pública después de haber tenido que estar unos días confinado tras dar positivo en coronavirus.

