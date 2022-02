Letizia nos ha hecho vivir un 'déjà vu' con su look. La Reina ha presidido la reunión de trabajo con el Consejo Recto del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, con motivo de su 150º aniversario, y para la ocasión ha recuperado una chaqueta de Carolina Herrera que estrenó en 2018. No solo la chaqueta también la ha combinado con las mismas prendas: leggins de cuero azul de Uterqüe que estrenó durante el desfile de la Pascua Militar de 2017 y zapataos de salón azules de Magrit. Y el mismo look beatuy.

A su llegada a esta reunión de trabajo, celebrada en la residencia Logística Militar 'San Fernando', en Madrid, Letizia ha posado sonriente para los medios. La mujer de Felipe VI llevaba un abrigo azul marino que mezclaba lana y tweed, dando la sensación de que la parte baja del abrigo simulaba una minifalda, un efecto que se enfatizaba al combinarla con unos leggins.

Letizia con la ministra de Defensa Margarita Robles.

Cuando estrenó este abrigo, que pertence a la colección otoño-invierno de 2015 de Carolina Herrera, fueron muy comentados los 'cambios' que había hecho Letizia sobre el original. Para adaptarlo a su estilo, la Reina acortó los flecos que bordean el cierre con cremallera y quitó el volante que venía en la parte inferior del abrigo. Lo estrenó durante su visita a las instalaciones de la Fundación Integra.

Letizia se ha convertido en la protagonista de la agenda real de esta semana mientras su marido sigue confinado tras dar positivo en Covid-19. La Reina ha mostrado todo su apoyo a esta asoción benéfica particular en su 150º aniversario. El Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra está adscrita al Ministerio de Defensa y cuya finalidad es acoger bajo su protección a los huérfanos de militares del Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes de la Defensa adscritos al mismo, proporcionándoles el apoyo necesario para conseguir un medio de vida adecuado a sus condiciones intelectuales y circunstancias personales.

Gtres

