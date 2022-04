Todos los 'looks' de la reina Letizia: Analizamos cómo ha evolucionado su estilo

La Reina Letizia, Presidenta de Honor de UNICEF España, ha sido nombrada por UNICEF Defensora para la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia. La esposa del rey Felipe VI siempre suele poner el foco en temas sociales, humanitarios y relacionados con asuntos sanitarios. Este martes 12 de abril se ha hecho público el nuevo cargo de la reina, con el que da un paso más allá en su compromiso.

La enfermedades mentales siempre han ocupado un hueco muy pequeño en la sociedad, pero por suerte son más los rostros conocidos y personas muy influyente como es la reina, que dan visibilidad a ciertos temas. Tras la pandemia, son muchos los jóvenes que se encuentran en una situación complicada a la hora de enfrentarse y gestionar las emociones emociones. Los casos de depresión, ansiedad y otros trastornos derivados tanto del confinamiento como de la incertidumbre médica, económica y social han aumentado considerablemente y estos niños y jóvenes no pueden estar solos ante problemas tan delicados.

Gtres

"No cuidar la salud mental de nuestros niños y adolescentes y no dar a esta problemática la atención e importancia que merece, puede tener consecuencias en el presente y en el futuro de la infancia. Estamos seguros de que este nombramiento nos ayudará a visibilizar esta situación y a seguir garantizando el bienestar –también emocional– de los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo", asegura Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España.

En 2016, doña Letizia asistía a su primera reunión de trabajo con la Confederación Salud Mental España, en su sede del barrio de Villaverde de Madrid. Desde entonces, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha protagonizado contactos permanentes con diferentes organizaciones siempre vinculados a la situación de la salud mental en España.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io