Este fin de semana, no solo se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. También tienen lugar dos bodas que pretenden no dejar indiferente a nadie. La boda de la influencer Marta Lozano y la boda de Mafalda de Bulgaria. Las dos en escenarios idílicos como son Jávea y Mallorca. La reina de las redes sociales contará con la presencia de las influencers más destacadas de nuestro país como son María Pombo, Laura Matamoros, Anna Ferrer Padilla o de su mejor amiga Teresa Andrés Gonzalvo. La hija Kyril de Bulgaria contará en su gran día con miembros de la realeza europea. En la isla balear ya se ha podido ver a la infanta Cristina.

Tal y como apunta el periódico 'La Razón' la hermana del rey Felipe VI ha sido vista en las inmediaciones de la casa del padre de Mafalda de Bulgaria. Concretamente en Porreres, el escenario elegido por la joven y su futuro marido y Marc Abousleiman como el escenario para su enlace. Los asistentes a la fiesta preboda con la que han empezado los festejos por el enlace matrimonial de la pareja han accedido a la finca de Kryl a través de sus vehículos. Es ahí donde se ha podido fotografiar tanto a la princesa Mette-Marit, con un vestido de flores, como a la infanta Cristina con un vestido camisero de rayas, sandalias y clutch negro.

La hija de los reyes eméritos mantiene una excelente relación con la novia. De hecho, Irene Urdanagarín es ahijada de Mafalda. Aunque es un evento privado, es la primera vez que la hermana del Rey Felipe VI se deja ver en un escenario desenfadado y de celebración, que no sea institucional, desde que se mudó a Ginebra tras el escándalo del Caso Nóos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io