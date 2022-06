La infanta Elena ha vivido una tarde de lo más especial. Tras recuperar la confianza de su hermano acudiendo a un acto oficial, la hermana de Felipe VI no ha dejado de aparecer en diferentes eventos públicos. Ahora, ha tenido la oportunidad de ir a la inauguración de SIMOF Madrid, una cita muy especial que supone la llegada del Salón Internacional de la Moda Flamenca 2022 a la capital. Un hecho que supone que durante se hayan programado numerosos desfiles. showrooms y actividades que sirvan para para promocionar internacionalmente la artesanía y moda andaluza.

Durante este acto, la infanta Elena ha tenido un papel muy importante, y es que ha recibido un galardón muy especial de la mano de Raquel Revuelta, responsable del Salón Internacional de Moda Flamenca. En concreto, la madre de Victoria Federica ha recibido este gran reconocimiento por su gran apoyo a la cultura andaluza. Sin duda, un galardón que le ha hecho mucha ilusión poder tener.

Gtres

Para este día tan especial, la hermana del rey Felipe VI ha decidido apostar por un atuendo de lo más acorde compuesto por una chaqueta blanca en la que destacaba una flor negra situada en la solapa, y un mono negro de lunares. Sin duda, un 'look' de lo más acertado para este evento en el que ha terminado emocionándose, y es que ella siempre ha dejado claro que es una gran amante del flamenco, por lo que supone un gran honor poder recibir este tipo de reconocimientos.

Durante el acto, se le ha podido ver compartiendo momentos junto a Raquel Revuelta, con quien no ha dudado en posar. Un evento al que también han acudido otras famosas amante del flamenco como es Raquel Bollo. Aunque, sin duda, una de las grandes sorpresas ha sido Marta López Álamo.

Gtres

Antes de acudir a 'Supervivientes' para defender a Kiko Matamoros después de vivir su noche más polémica en la que Jorge Javier tuvo que intervenir para darle un toque de atención, la 'influencer' estuvo en SIMOF Madrid. No te pierdas ningún detalle sobre todo lo que ocurrió en este acto haciendo click en el vídeo de arriba.

