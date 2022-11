La cita de los Premios BMW de Pintura está marcada en la agenda de la reina Sofía, como viene siendo habitual desde hace treinta y siete años. La madre del rey Felipe VI acude siempre con su inseparable hermana, la princesa Irene, que preside la Fundación Mundo en Armonía; aquí van destinados los beneficios del concierto, que este año irán a parar concretamente a Ucrania. En esta nueva edición, los premios, que se celebran en el madrileño Teatro Real, han recaído sobre el sevillano Norberto Álvarez Gil por su obra “Escalera Falsa 2”, que consiguió 25.000 euros; la Beca de Mario Antolín con 8.000 euros fue para Amaya Suberviola por “STP-014”. Este año la novedad eran dos nuevas categorías, la de Arte Digital con 6.000 euros, que ganó Irene Molina, y el Premio Talento Joven que ganó Andrea Hernández. En esta nueva edición se destacó el papel de la mujer en el mundo del Arte.



Por esta razón, se eligió a la cantante Luz Casal para que los presentes disfrutaran de su música. La cantante se subió al escenario del Teatro Real junto al Coro de Niños de Getafe (Madrid); la violinista, de 12 años Sofía Rodríguez; la bailarina principal de la compañía Antonio Najarro, Tania Martín; la pianista Karina Azizova y la guitarrista Vicky Oliveros. Al término del concierto, se ofreció un cóctel. Y fue en ese momento cuando la reina Sofía, que lució la prenda favorita de su nieta Victoria Federica, pudo conversar con Luz Casal, a la que admira desde hace muchos años y a la que alabó por su fortaleza tras conseguir superar un cáncer. La madre del rey Felipe también se interesó por Begoña García Vaquero, que recientemente ha sufrido un ictus. La reina Sofía le preguntó que si le había quedado alguna secuela, “afortunadamente, no”. Para Begoña era su primera salida pública y su marido, Pedro Trapote, no la perdió de vista ni un solo momento.

Quien tampoco se perdió la cita fue Feliciano López. El tenista no asistió con su mujer, Sandra Gago, ya que como nos explicó no habían conseguido canguro para quedarse esa noche con el pequeño Darío. El toledano nos dijo que le encantaría volver a ser padre. Mar Flores coincidió con Nuria González, esposa de Fernando Fernández Tapias. Hay que recordar que éste fue ex de la colaboradora del programa 'Y ahora Sonsoles'. Carmen Lomana, Álex González, Alejandra Rubio, entre otros, también acudieron a la cita.