Desde el fallecimiento de la reina Isabel II , su hijo el rey Carlos III se ha llevado todas las miradas tanto positiva como negativamente.En una primera firma, se pudo ver al heredero del trono algo molesto por un tintero que se encontraba en el borde del escritorio pidiendo que lo retiraran a un lado porque le estorbaba a la hora de escribir con un mal gesto. Ayer 13 de septiembre, mientras también firmaba como rey en Irlanda Este miércoles 14 de septiembre se ha podido conocer otra polémica del monarca, y es que tal y como apunta El diario 'The Guardian', Carlos III ya habría tomado algunas medidas para el reinado y podría haber despedido a, la que hasta ahora ha sido su sede oficial y de trabajo. Los trabajadores que prestaban su servicio a la corona británica habrían contado que la decisión del soberano fue transmitido por carta.Los reyes de Inglaterra se mudarán al Palacio de Buckingham y antes de dejar las maletas, los monarcas habrían decidido prescindir de trabajadores, dando igual el tiempo que llevaran en plantilla.como el de comunicación, secretarios privados o el personal doméstico. "Toda la carpeta de trabajo asumida por esta casa para gestionar los intereses privados del Príncipe de Gales, así como las operaciones y gestiones desplegadas en el pasado, ya no seguirán en marcha. Clarence House se cierra. Es previsible que la mayoría de los puestos que estaban basados en Clarence House ya no sean necesarios”, comunicaba la supuesta carta.