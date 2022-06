Los Reyes de Holanda posan con sus hijas View this post on Instagram A post shared by Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) Máxima de Holanda y el rey Guillermo de Holanda han compartido varias imágenes de su tradicional posado de verano en la que todos aparecen de lo más sonrientes.

David Cantero e Isabel Jiménez arrancan sus vacaciones View this post on Instagram A post shared by Isa Jiménez (@isabeljimenezt5) "El verano nos separa un año más. Se acabó la temporada pero volvemos en septiembre con más ganas y más fuerza que nunca. 🧡Al resto os veo en agosto!", ha escrito la gran amiga de Sara Carbonero junto a esta imagen en el que aparece con el presentador de informativos Telecinco posando de manera informal con gafas de sol.

Romarey Ventura presume de luna de miel en Nueva York View this post on Instagram A post shared by Romarey Ventura (@romarey_ventura) La influencer ha compartido una imagen de su luna de miel en Nueva York donde está disfrutando del amor junto a su marido Jordi Alba.

Antonela felicita a Messi por su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) La argentina ha utilizado las redes sociales para felicitar a su marido por su cumpleaños con un mensaje de lo más cariño y tres fotografías. En la primera aparecen los dos posando de lo más enamorados, la siguiente es una imagen familiar y la tercera es una foto del astro del balón.

Marta Márquez presume de entrevista View this post on Instagram A post shared by Marta Márquez (@martamarquez_) La presentadora ha compartido varias imágenes en redes sociales junto a la actriz Adriana Ugarte a la que ha tenido el placer de entrevistar.

