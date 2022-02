Laura Matamoros y María Pombo afianzan su amistad

Laura Matamoros presume de amistad con María Pombo View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) Su trabajo como influencers y la amistad de sus respectivas parejas les han unido, pero ellas han conseguido hacerse inseparables. Laura se ha convertido en una 'Pombo' más. Muy integrada en la familia ha celebrado junto a ellas, el cumpleaños de Álvaro el futuro marido de la hermana mayor de María.

Carla Barber, la imagen de la felicidad View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La cirujana ha compartido una imagen en el que aparece de lo más sonriente presumiendo de su primer embarazo. La joven ha vuelto a recuperar la ilusión tras su ruptura con Diego Matamoros.

Enrique del Pozo celebra 9 meses de amor View this post on Instagram A post shared by Enrique del Pozo (@enriquedelpozoartista) El colaborador de 'Viva la vida' y su pareja Rubén celebran 9 meses de relación con un romántico vídeo en el que se dedican tiernas palabras de amor.

Marta Riesco presume de cuerpazo tras su vuelta al trabajo View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La joven reportera ha compartido una imagen de lo más provocativa en la que aparece posando con un corsé negro con brillos y pantalones de piel sintética.

Lucía Rivera posa desnuda en la bañera View this post on Instagram A post shared by Lucia (@luciariveraromero) La modelo ha compartido varias imágenes en la bañera, cubierta de espuma en la que presume de tipazo.

