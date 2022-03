Rossi se convierte en padre View this post on Instagram A post shared by FRANCESCA SOFIA NOVELLO 🌸 (@francescasofianovello) La novia de Valentino Rossi, Francesca Sofía, ha anunciado que ya ha dado a luz a la pequeña Giulietta. "Estamos en el séptimo cielo", ha confesado la italiana dando la bienvenida a su hija.

Álvaro Morata y Alice Capello, de cena View this post on Instagram A post shared by Álvaro Morata (@alvaromorata) El futbolista ha aprovechado el cumpleaños de su pareja para disfrutar de una cena romántica, y es que cualquiera es una buena excusa para poder hacer una escapada. Además, ha aprovechado las redes sociales para poder felicitarle en italiano.

Juls Janeiro posa en medio de la polémica View this post on Instagram A post shared by 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro) La hija de Jesulín ha publicado un posado mostrándose tranquila mientras espera la celebración del juicio taras la denuncia por agresión a Brayán Mejía, su ex novio.

Violeta Mangriñán y Fabio View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) En la dulce espera, la pareja ha confesado que está ultimando los detalles para revelar el género de su bebé, el cual ya tiene nombre: Gala o Leo. ¿Será niño o niña?

