Nieves Álvarez vuelve a las pasarelas View this post on Instagram A post shared by Nieves Álvarez (@officialnievesa) La modelo ha desfilado en el Madrid Fashion Week para la firma de Lola Casademunt, un regreso por todo lo alto que ha querido compartido en sus redes sociales donde ha recibido un multitudinario apoyo de todos sus seguidores, entre ellas Judit Mascó y Laura Ponte. Y es que ha sido la modelo principal de esta colección.

Dulceida pasea con Laura Escanes View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) Aida Domenech ha aprovechado la tarde de domingo para quedar con su amiga, Laura Escanes, con quien se ha puesto "intensita", tal y como afirma ella misma. Tarde de confidencias y fotografías que no han dudado en compartir (las fotos).

Jaime Lorento presume de músculos View this post on Instagram A post shared by El chaval (@jaimelorentelo) El actor ha compartido un selfie en el baño luciendo tan solo unos calzoncillos, además de unos abdominales y brazos de infarto, fruto de sus sesiones de ejercicio.

Carla Barber revela el sexo de su bebé View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La influencer ha compartido el sexo de su bebé en una pequeña fiesta en su casa con serpentinas y globos incluidos. La familia no ha podido evitar abrazarse mientras que la it girl ha saltado a los brazos de su chico: ¡Será un niño!

Miguel Frignetti y sus compis de 'secretos' View this post on Instagram A post shared by Miguel Frigenti (@miguelfrigenti) El ex concursante de 'La Casa de los Secretos' ha compartido una cena de risas y buenos momentos con Sandra Pica, Adara Molinero y Julen, una fotografía que corresponde a su 29 cumpleaños.

