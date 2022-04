1 Instagram Ha pasado una semana desde que Tomás viniera al mundo, y ya está en casa. Marisa Jara ha presumido en redes sociales de la bienvenida que su marido le ha dado a casa tras este tiempo en el hospital recuperándose madre e hijo del parto: "Estos momentos de unión entre nosotros, mirándonos y sintiéndonos es inexplicable, te amo tanto bebe de Mamá"

2 View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) Paz Padilla ha celebrado el Día Internacional del Pueblo Gitano tras encontrarse por sorpresa con una celebración en el restaurante donde estaba comiendo.

3 View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) Rosa Benito ha recordado la boda de su hija, Chayo Mohedano con Andrés Fernández, publicando varias de las instantáneas de la ceremonia y la posterior celebración. Una celebración de la que se cumplen 11 años.

4 View this post on Instagram A post shared by Adrian Lastra (@adrian_lastra) El actor de 'Velvet', Adrián Lastra, ha disfrutado de las primeras vacaciones largas del año para viajar a Gran Canaria y disfrutar de los rayos de sol de la isla. Un paraíso espectacular.

5 View this post on Instagram A post shared by Miri Pérez-Cabrero 🦋 (@miriperezc) También en las islas, pero esta vez en Lanzarote, se encuentra disfrutando de la playa Miri Pérez, quien ha aprovechado para posar en bikini para sus seguidores en redes sociales. ¡Qué envidia!

