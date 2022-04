1 View this post on Instagram A post shared by ISA✨ (@isapantojam) Asraf Beno e Isa Pantoja han compartido las imágenes del viaje a Egipto del que está disfrutando junto a su novia, Isa Pantoja, y su hijo, Albertito. La joven se ha realizado un vídeo a las puertas del templo de Abu Simbel, a la Mezquita Ibn Tulun y a las pirámides milenarias.

2 View this post on Instagram A post shared by Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo) Eugenia Martínez de Irujo ha compartido un momento inolvidable: un concierto inédito de la pequeña cantante Soleá, representantes de España en Eurojunior 2020 con Pablo López al piano. Un dueto que ha presenciado en directo y que ha querido compartir con sus seguidores.

3 View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) Sara Sálamo disfruta con su hijo y su chico, Isco Alarcón, del baloncesto. Se trataba del primera partido de los playoff que enfrentaban al Real Madrid y el FC Barcelona, que cayó en favor de los culés. "Lástima el resultado, pero qué emocionante fue el partido", apuntaba la actriz.

4 View this post on Instagram A post shared by Nicolas Vallejo-Nagera (@colatenicolas) Colate aprovecha el descanso del inicio de la Semana Santa para viajar a la montaña a esquiar, y lo ha hecho al oeste de los Estados Unidos, cerca de Avon, Colorado.



5 View this post on Instagram A post shared by Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) En medio de la polémica de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, Irene Rosales ha mostrado cómo disfruta de un momento de relax en la piscina aprovechando los pocos rayos de sol y presumiendo de tipazo.

