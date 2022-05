Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Cantero (@david_cantero_informativos) ¿Le has reconocido? ¡Efectivamente! Es David Cantero. El periodista presentador de informativos de Telecinco ha desempolvado esta fotografía de cuando tenía 17 años y la ha querido compartir con todos sus seguidores quienes se han sorprendido del cambio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo) María Pombo ha disfrutado este fin de semana de una despedida de soltera con sus amigas. "Remix noche 2 ❤️‍🔥🪩", escribía la influencer junto a estas imágenes en las que se muestra la diversión y felicidad en todas las fotografías.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) La actriz americana, Gwyneth Paltrow ha enviado un mensaje de orgullo hacia a su hija que ha cumplido la mayoría de edad. "Orgulloso no lo cubre, mi corazón se hincha con sentimientos que no puedo expresar con palabras. Eres profundamente extraordinario en todos los sentidos. Feliz cumpleaños mi querida niña. Espero que sepas lo especial que eres y cuánta luz has aportado a todos los que tienen la suerte de conocerte. Especialmente yo. Lo digo todo el tiempo y nunca me detendré... en palabras de la tía Drew, nací el día que tú naciste. Te quiero".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastian Yatra (@sebastianyatra) Los cantantes Sebastián Yatra y Aitana han compartido unas fotografías promocionales del vídeoclip de su canción: Las dudas. Una canción que no es lo único que tienen en común puesto que los dos son cantantes que han dado el salto a la actuación. ¿Habrán compartido consejos?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera se ha sincerado con sus seguidores demostrando que la imagen no lo es todo: "Con pena y preocupación note lo mucho que he engordado, he descuidado mi alimentación y he abusado de comida basura y refrescos... Por eso a partir de hoy he decidido quitar el espejo"

