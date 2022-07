Hay tres normas no escritas que nos demuestran que el verano ha comenzado (no, ninguna es que el termómetro supere los 30º ni que el calendario marque 21 de junio). Sabemos que ha llegado la época estival cuando comenzamos a escuchar repetidamente la misma canción, las tiendas ponen sus rebajas y, sobre todo... cuando nuestros famosos empiezan a lucir sus cuerpazos al sol . Actores, cantantes, presentadores, futbolistas (algunos de ellos entre los más guapos de España) y modelos sacan sus mejores galas veraniegas: bañadores para todos los gustos y de todos los colores, que combinan con llamativas camisas -a lo Miami Beach- o dejan sus torsos al aire luciendo 'tableta de chocolate'. Del bañador amarillo de Mario Vaquerizo al braga turbo de Paco León pasando por el estampado de Omar Sánchez . Sus looks no tienen nada en común pero sí comparten que todos ellos están disfrutando al máximo.

Omar Sánchez View this post on Instagram A post shared by Omar Sánchez (@omar_sancheze33) El exmarido de Anabel Pantoja es profesor de paddle surf y windsurfista profesional de ahí su musculado cuerpo del que presume en sus redes sociales.

Cristiano Ronaldo View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) El futbolista desmintió que hiciese 3.000 abdominales diarios, un bulo que corrió como la pólvora hace años, pero afirmó que sí hace "200 o 300 abdominales cuatro o cinco veces por semana". ¿El resultado? Solo hay que ver la imagen.

Sergio Ramos View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) El marido de Pilar Rubio posa como un auténtico modelo de gafas de sol, presumiendo de abdominales y de tatuajes.

Paco León View this post on Instagram A post shared by @pacoleon El actor comenta divertido junto a esta imagen: "Jamón curado 100% ibérico".

Jon Kortajarena View this post on Instagram A post shared by Jon Kortajarena (@jonkortajarena) No hay verano sin posado del modelo y actor. "Nacido en mayo, hecho en agosto. Quizá ese sea el motivo por el que amo, y mucho, las noches de verano", escribe Kortajerana junto a esta foto.



Sebastián Yatra View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra) El intérprete de 'Tacones rojos' visitó Sevilla y se atrevió a practicar paddle surf en el río Gualquivir. "Enamorado de este lugar", comentó junto a la foto.

Mario Vaqeurizo View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) El cantante y sus looks nuncan pasan desapercibidos. El líder de 'Las Nancys Rubias' es el único que puede posar con este look con bañador amarillo y chaqueta de cuero, al borde de una piscina y que no quede mal.

Roberto Leal View this post on Instagram A post shared by Roberto Leal (@robertolealg) Cuál superhéroe de Marvel, el presentador de 'Pasapalabra' se divierte con este reel en una piscina.

Jorge Pérez View this post on Instagram A post shared by Jorge Pérez (@jorgeperezdiez) El ganador de 'Supervivientes 2020' -antes conocido por tener el título de 'El Guardia Civil más guapo de España'- posa como un auténtico modelo luciendo bíceps.

Mario Casas View this post on Instagram A post shared by Mario Casas (@mario_houses) Desde Dubrovnik, el actor regala este posado veraniego a sus más de siete millones de seguidores en Instagram.

Maluma View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma) El cantante colombiano ha revolucionado sus redes compartiendo este sensual baile con bañador rosa durante sus vacaciones en Ibiza.

Álex González View this post on Instagram A post shared by Alex Gonzalez (@alexgonzalezact) El actor ama el deporte: ha practicado boxeo y ha participado en varios campeonatos de triatlón y, claro, esas horas de ejercicio se reflejan en su cuerpazo.

Yon González View this post on Instagram A post shared by Yon González Oficial (@yongonluna) El actor, que se dio a conocer en la serie 'El internado' (Antena 3), parece el protagonista de un anuncio de perfume en este vídeo que compartió en sus redes.

