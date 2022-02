Kiko Rivera cumple 38 años este 9 de febrero. Si su último aniversario era calificado como el más complicado por pasarlo sin su madre, de quien cada vez parece alejarse más debido a la guerra que ambos mantienen desde la emisión de 'Cantora, la herencia envenenada', este parece ser todavía peor. El año pasado no recibió ninguna felicitación por parte de Isabel Pantoja, algo que parece que en esta ocasión volverá a repetirse, y es que en todo este tiempo la relación con la cantante no ha hecho más que empeorar.

El marido de Irene Rosales ya ha dejado claro más de una vez que no quiere volver a saber nada de su madre ni de su hermana. El Dj ha confesado que para él su verdadera familia son su mujer y sus hijos, recalcando que ellos son los únicos que les importa. De hecho, de momento, la ex colaboradora ha sido una de las pocas personas de su familia que ha querido felicitarle en público haciéndole una promesa muy especial.

Gtres

Lo cierto es que para el Dj este año no ha sido nada fácil. El enfrentamiento que mantiene con su madre ha terminado afectando a su relación con el resto de su familia. De hecho, durante este tiempo ha mantenido muchas disputas con Anabel Pantoja. Además, Kiko Rivera parece haber puesto punto y final para siempre a su relación con su hermana después de hacer unas duras declaraciones sobre ella.

Una guerra que ha terminado afectando al terreno profesional, ya que desde 'Telecinco' decidieron vetarlo para que no acudiese a 'Secret Story' después de las impactantes revelaciones que realizó sobre la vida privada de Isa Pantoja. Pero con su familia no ha sido con las únicas personas con las que ha roto. El Dj parece querer empezar de cero en todos los aspectos de su vida . Un hecho que dejó claro al anunciar que había dejado la productora que gestionaba su música.

Captura TV

Pese a todos estos problemas Irene Rosales sigue permaneciendo a su lado, a pesar de los rumores que hay sobre su matrimonio. La ex colaboradora, al igual que el año pasado, ha sido vista con numeroso globos con los que piensa decorar su casa para animar a Kiko Rivera en este día tan especial para él, que esta vez será muy diferente a cómo lo vivió en el pasado, y es que para su 37 cumpleaños sí que recibió grandes felicitaciones de su familia, como la de su prima Anabel.

Gtres

A pesar de no posicionarse públicamente en el conflicto entre su primo y su tía, tal y como el DJ reclamaba hace poco, ella demostró que seguía adorando a Kiko. " Muchas felicidades @riverakiko. 37 años, y mucho vivido... Ojalá todo se solucione y podamos volver a ser lo que fuimos. Te quiero", escribía la colaboradora junto a una foto muy tierna de ambos primos cuando eran unos niños. Un bonito gesto que, de momento, no ha tenido con él este año.

Ahora, parece que el dj continúa centrado en su música y en el proyecto que comenzó el año pasado; su programa de entrevistas 'En casa con Kiko' que empezó a emitir en su canal de Twitch y después en el de Youtube y que tuvo como primer invitado a Bertín Osborne.

