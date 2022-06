Raquel Mosquera ha firmado la venta de su casa en Galapagar. Después de varios meses desde que se puso en venta, la peluquera ha conseguido vender el inmueble en el que ha permanecido desde hace 20 años. "Me he puesto seria y he dado el paso, en dos o tres meses la vendí", ha indicado. Y es que no ha sido fácil porque se trata de una vivienda en la que albergan muchos recuerdos: "Han sido veinte años los que tenido la casa", ha contado.

La peluquera ha atravesado un momento delicado económicamente ante una gran cantidad de facturas y a pesar de que ya tiene el sueldo como colaboradora en 'Viva la vida', la venta del inmueble le ha permitido tener un gran respiro: "Me he quitado la pequeña hipoteca que ya me quedaba y ahora tengo mayor tranquilidad. Ahora nos hemos metido en alquiler. No queríamos meternos en una casa deprisa y corriendo".

Telecinco

En el programa de 'Viva la vida', Mosquera ha detallado los problemas que le estaba acarreando la casa, no solo económicos sino también de trabajo por lo que han optado por alquilar ahora una casa más pequeña: "Tenía que estar muy pendiente del jardín… Al final estoy todo el día en el centro de belleza y por la noche me daba mucha pereza coger el coche e ir hasta allí".

Raquel Mosquera también se encuentra metida en toda la polémica que hay con la serie documental de Rocío Carrasco. En 'Viva la vida', la peluquera no quiso entrar en detalles sobre por qué se truncó su relación con la hija de Pedro Carrasco: "Voy a hablar de mis vivencias. De siempre la he tenido mucho cariño y nunca jamás hubo un enfado entre nosotras, nada malo. Cuando dejó de existir la relación con Pedro, dejó de existir también la relación que teníamos nosotras. Aun así, me quedo con los momentos buenos”, rememoró.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io