La pareja ha confirmado lo que parecía un secreto a voces: su matrimonio está en crisis. Ha sido el joven canario el que ha explicado a Alejandro Albalá tras saltar la noticia de su separación de Anabel Pantoja. Según el concursante de 'Supervivientes', la sobrina de Isabel Pantoja le había pedido un tiempo por el desgaste de su relación. Pero el joven se enteraba por 'Viva la vida' de la supuesta deslealtad de su mujer. Según Kiko Matamoros, Anabel Pantoja y Omar Sánchez se han separado por una tercera persona. Tal y como afirma el colaborador de televisión ella mantiene una relación con otro hombre.

Alejandro Albalá, que se encontraba en el programa, se ha puesto en contacto con su amigo para saber qué piensa al respecto. Omar Sánchez ha reaccionado a la supuesta deslealtad de Anabel Pantoja pidiendo pruebas a Kiko Matamoros de la supuesta relación que mantiene la sobrina de Isabel Pantoja con otro hombre.

Según ha apuntado Alejandro, Omar le ha pedido que Matamoros se ponga en contacto con él para saber más detalles de esta relación extramatrimonial. "Está nervioso y quiere saber toda la información que tiene Kiko, pero quiere verlo claro. No quiere dudar sin ver las pruebas de la que aún es sus esposa. Ellos se habían dado un tiempo, que lo pidió Anabel, pero le dijo que era por desgaste de la relación, no porque existiera una tercera persona, y ahora quiere saber si ese tiempo es por la existencia de esa tercera persona", comenta Albalá.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Al parecer, Omar no quiere llamar a Anabel porque considera que se lo va a negar todo, prefiere que Kiko siga dando datos sobre esa persona con la que está su mujer. Finalmente, Kiko Matamoros ha mandado a Omar a través de Alejandro Albalá unas imágenes en las que Anabel se muestra en actitud cariñosa con otro hombre. Unas imágenes que fueron realizadas en el mes de agosto.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io