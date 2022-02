Anabel Pantoja ha sido la encargada de anunciar que ella y Omar Sánchez se separan cuatro meses después de haberse casado. Al parecer, esta es una decisión que habrían tomado hace semanas. Sin embargo, no ha querido hacerlo público hasta ahora. Además, durante su aparición en 'Sálvame' ha reconocido que ella ha sido la que ha tomado esta decisión y ha dejado claro que siente que él es el que peor lo está pasando pese a que los dos están bastante mal por esta ruptura.

Mientras que ella desvelaba los verdaderos motivos por los que había decidido romper con el ex superviviente, él intentaba evadirse de todo reconociendo ante la presa que se encontraba "bien". Pese a todo, parece que las declaraciones de su ex pareja han terminado haciendo que no pueda evitar derrumbarse, un sentimiento que ha querido compartir a través de sus redes sociales con sus seguidores.

Instagram

El canario ha compartido un 'stories' a las 05:30 de la madrugada en el que deja ver el duro momento por el que está pasando. En él, aparece una imagen en negro en la que se puede leer la letra de una canción de Manu Carrasco. "Qué duro es a veces vivir pero es preferible sentir aunque nos duela la verdad siendo uno mismo en cualquier parte", es la frase que ha querido destacar.

Sin duda, una publicación con la que deja claro lo mucho que le está costando poder conciliar el sueño y con la que desvela cómo se encuentra después de que Anabel Pantoja haya cerrado toda posibilidad a una futura reconciliación, y es que ella parece tener bastante claro que ya no hay vuelta atrás y que su ruptura es definitiva.

Gtres

Sin embargo, la colaboradora reconocía que esperaba que en el futuro pudiesen tener una buena amistad. "Le he pedido que cuando él quiera y decida que me gustaría tomarme algo con él, seguir compartiendo momentos juntos ya que tenemos muchos amigos en común... Él me ha dicho que necesita su tiempo y digerir todo", ha indicado dejando claro que ahora él necesita su tiempo para asimilar todo lo sucedido.

