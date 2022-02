La Policía NacionalEl cuerpo estatal ha emitido un comunicado para explicar los detalles de la detención y recoge que la sospechosa había creado más de 20 perfiles falsos en las redes sociales para acosar y hostigar a Candela Peña a la que enviaba mensajes que iban del "amor y el odio" y de "la admiración y la decepción". "Tu hijo mañana morirá. Lo sé"; "Me cago en todos tus muertos, hija de puta. Tu hijo es un desgraciado" o "Va a morir pronto tu hijo" son algunos de los mensajes que la joven envió a la actriz que llegó a temer por su integridad física y por la de su hijo, de 10 años.

Tras más de ocho meses de mensajes y amenazas, Candela Peña explicó en Instagram el miedo que la situación le producía y denunció en una comisaria de Madrid el ciberacoso al que se veía sometida y la Policía Nacional se puso manos a la obra. La actriz aportó más de 40 páginas con capturas de pantalla de cientos de publicaciones dirigidas a ella y que le causaban una gran angustia y preocupación. El cuerpo policial comenzó una investigación, tras pedir las autorizaciones judiciales necesarias, que ha dado sus frutos con la detención de esta joven de 22 años.

Patricia J. Garcinuno Getty Images

Durante la investigación, la policía constató que la acosadora, no solo enviaba mensajes amenazantes contra la actriz y su hijo sino que también vigilaba sus movimientos y estaba al tanto de sus rutinas, entradas y salidas así como de sus día a día. Tras su detención, un juzgado de Martorell ha dejado en libertad con cargos a la sospechosa, de 22 años.

Este episodio de ciberacoso no es el único que Candela Peña ha sufrido en los últimos meses. El pasado verano, la actriz utilizó sus redes sociales para denunciar que, durante un paseo por la Casa de Campo de Madrid tras hacer deporte, un hombre la acosó sexualmente a plena luz del día.

