Joaquín Cortés reaparece tras su última polémica judicial. Hace unos días, el diario portugués 'Correio da Manhã' publicaba que el bailaor tenía una importante deuda en el país vecino provocada por el impago de la casa de alquiler en la que estaba instalado en Lisboa. Según el periódico, que es el de mayor tirada del país vecino, Joaquín lleva 18 meses sin pagar el alquiler de su casa por lo que la deuda que acumula es superior a 20.000 euros. Joaquín confirma la información pero aclara que el arrendador le subió la renta cuando supo que era un personaje conocido y su mujer, Mónica Moreno, explica que la casa tenía humedades y termitas y que el propietario nunca arregló esos problemas. Por su parte, el dueño de la vivienda lo niega y asegura que le rebajó la mensualidad en 400 euros dejándolo en 1.200 euros al mes, un precio muy competitivo.

En el vídeo de la parte superior, podrás ver las primeras imágenes de Joaquín Cortés tras la polémica por el impago de su casa de alquiler en Lisboa. El bailarín paseó por las calles de Madrid y aclaró cómo está el proceso. ¿Lo ha puesto en manos de los abogados? ¿Crees que llegarán a un acuerdo? ¡Dale al play y escucha sus palabras!

Gtres

Además de aclarar la polémica por impago, Joaquín Cortés explica cómo se encuentra y habla de la importancia de la familia. El bailaor ha formado una preciosa familia junto a su mujer, Mónica Moreno, y sus hijos, Romeo y Andreas. "Nosotros estamos más que tranquilos, como tú bien has dicho lo más importante es la familia y la familia estamos bien y a gusto y seguimos adelante", explica.

