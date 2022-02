Kiko Rivera ha intervenido en directo este viernes en 'Sálvame'. El DJ ha roto su silencio a través de las redes sociales tras sus duras declaraciones contra su hermana Isa Pantoja. Unas disculpas que parece que no han convencido a sus seguidores y por el que ha vetado los comentarios en la publicación.

Tras esto, ha querido ponerse en contacto con el programa vespertino de Telecinco, algo que ha suscitado una gran polémica en redes sociales, pidiendo su veto en televisión. A pesar de ello, Kiko ha mostrado públicamente su arrepentimiento, explicando que sus palabras podrían haberse malinterpretado.

Eso sí, el hijo de Isabel Pantoja se reafirmado en sus declaraciones y ha vuelto a repetir que no quiere tener relación ni con su madre ni con su hermana.





Después de esta y otras duras afirmaciones, Belén Esteban ha querido dar un consejo a Kiko Rivera, pues cree que su experiencia le puede ayudar en el momento vital que se encuentra atravesando.

"Yo he tenido muchísimos problemas en mi vida, muchísimos y problemas muy gordos que sabes tú y toda España. Hace once años mi vida cambió, yo culpaba a todo el mundo, pero llega un momento en la vida que tienes que pensar. Yo entiendo los problemas que has tenido con tu madre, que por una parte te puedo entender. Pero yo nunca he tirado contra mi madre y mis hermanos. Nadie, no me refiero a tu mujer, pero Kiko, que todo el mundo no tiene la culpa. Nosotros, tenemos mucha culpa. Yo no sé si tendrás problemas o no. Solo te deseo que un día, ojalá, arregles cómo te sientes tú contigo mismo y arregles lo que tienes con tu familia. Porque quieras o no son tu familia. Es tu familia, Kiko. Esto es lo único que te puedo decir".

El motivo de su distanciamiento familiar

Kiko Rivera ha querido dejar claro que, ahora mismo, no quiere retomar el contacto ni con su hermana Isa ni con su madre Isabel Pantoja. Y que además no solo es porque sea lo que siente ahora mismo, sino porque se lo ha indicado su psiquiatra. "Me dijeron que me alejase de mi familia porque no me hacían bien", explica el DJ sobre los consejos del especialista con el que está saliendo adelante de sus adicciones.

Mucho se ha hablado del estado de Kiko Rivera y de la posibilidad de que hubiera sufrido una recaída en su problema de adicciones, sin embargo, el DJ lo niega: “No he tenido ninguna recaída, gracias a Dios, estoy yendo al psiquiatra y al psicólogo”.

Pero ¿Qué siente por su madre y su hermana? Quizás cierta “nostalgia”, el DJ “añora” algunas cosas: “Yo también estoy solo, quitando a mi prima Anabel que mantengo conversaciones con ella”, decía y es que su separación les ha acercado de alguna manera les ha acercado más aún. “Con el resto de miembros es cero por ambas partes y de momento así quiero seguir”, concluía.

'Sálvame' también ha querido saber si se ha puesto en contacto con su hermana para pedirle perdón por teléfono. Algo con lo que no se ha visto con fuerzas. "No he llamado a mi hermana porque no sé cómo explicarme. Prefiero ahorrarme ese mal trago", volviendo a demostrar que, en este momento, su prioridad es él mismo y no cómo se sientan los demás ni el daño que les pueda causar.

