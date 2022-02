Telecinco es como una gran familia, pero a veces parece más una cama redonda, porque quien no se lía con alguien es como si se quedara fuera, y Jorge Pérez ha sido el último en 'caer en la tentación'. No, el ex superviviente no ha sido infiel a su chica, Alicia Peña, ni nada más lejos, o al menos físicamente, pero en la libertad de su mente... todo puede pasar, y es que en 'Secret Story' tuvo que confirmar que había tenido un sueño con una compañera de Telecinco del que no quiso revelar el contenido. ¿Blanco y en botella?

Al no querer hablar de ello, nuestra imaginación se ha puesto a 1000 revoluciones por hora y se nos ha pasado por la cabeza DE TODO. A nosotros y al diseñador Eduardo Navarrete, que fue el encargado de desvelar el secreto a viva voz en el plató después de que Jorge confesara que había soñado con Nagore Robles tras conocerse que sería la próxima concursante de 'Secret Story': "La pena es que no ha soñado conmigo", bromeó Eduardo mientras Jorge se moría de la vergüenza: "No te voy a decir lo que he soñado con ella", dijo contundente entre risas a la presentadora, Toñi Moreno, cuando ésta se interesó por el tema.

Mediaset

"La pregunta es: ¿se lo puedes contar a tu mujer?", quiso saber la conductora del programa, y Jorge, rojo de la vergüenza, negó: "Tampoco", respondió. No sabemos qué es lo que finalmente se le pasaría por esa cabecita suya al colaborador, pero desde luego si no se lo puede contar a su esposa... ¡hagan sus apuestas!

Mediaset

