Marisa Jara está disfrutando la década de los 40 como la mejor de su vida, y es que este fin de semana, que cumplió los 42, puede decir que la vida, por fin, le sonríe. De hecho, este será su último cumpleaños antes de ser mamá, puesto que su embarazo está ya en la recta final (casi 8 meses), y además ha dejado atrás problemas de salud como el tumor estomacal que sufrió en 2018 o la endometriosis por la que tuvo que someterse a 19 operaciones y por la que creía que quizá no podría ser madre. Y sin embargo, aquí está a punto de dar a luz.

La modelo y empresaria sopló las velas de una impresionante tarta en cuyo diseño se podía ver una foto suya, las velas con un doradísimo '42' y su nombre, aunque lo más importante ha sido poder celebrar con los suyos después de dos años de pandemia en los que todo ha sido muy raro para todos, pero sin duda la luz que le ilumina el final del camino es poder verle, en las próximas semanas, la carita a su bebé, del que ya se sabe que será un niño al que llamará Tomás, por el padre de ella, al que en numerosas ocasiones se ha referido como "el mejor padre del mundo y la mejor persona" o "ejemplo de dedicación y constancia".

Marisa Jara Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Quedarse embarazada no ha sido un camino fácil para Marisa: a pesar de que el pasado verano Diez Minutos adelantó en exclusiva que la modelo esperaba su primer bebé con su chico, Miguel Almansa, ella lo negó por completo, aunque más tarde, a mediados de septiembre de 2021, explicó por qué: "Hoy por fin, cuando cumplo tres meses de embarazo, puedo comunicar sin miedo, con toda la alegría y con toda la ilusión, que voy a ser mamá", escribió en Instagram, refiriéndose a la barrera de los 3 meses en la que disminuye la probabilidad de sufrir un aborto espontáneo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io