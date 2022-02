Manuel Martos y Amelia Bono decidieron poner fin a su relación en junio del año pasado después de haber estado 13 años casados. Un amor fruto del cual nacieron sus cuatro hijos. Sin embargo, a pesar de haber puesto punto y final a su romance, ambos han demostrado en más de una ocasión que siguen disfrutando de una gran sintonía. De hecho, no es raro verles juntos paseando, y es que parece que ante todo quieren conservar el cariño que se tienen por el bienestar de sus hijos.

Ahora, la empresaria ha decidido sincerarse desvelando qué hará este año por San Valentín, ¿lo pasará junto a su ex pareja? Lo cierto es que no sería algo extraño, ya que durante todo es tiempo se les ha podido ver juntos disfrutando de las fiestas más señaladas del año. Descubre qué ha dicho sobre esto Amelia Bono haciendo click en el vídeo de arriba.

Gtres

Tras su separación de Manuel Martos, a la hija de José Bono se le pudo ver junto a el empresario madrileño Fernando Ligués, de 47 años. Sin embargo, pese a que se daba por hecho que la relación entre ellos se estaba consolidando, debido a la aparición de unas fotografías en las que aparecía el empresario junto a dos de los hijos de la hija de José Bono, la pareja terminó decidiendo poner fin a su romance.

De esta forma, parece que tanto ella como Manuel Martos darán la bienvenida al día de los enamorados como solteros. Ambos siguen haciendo una vida completamente familiar e incluso siguen disfrutando de algunas comidas con sus ex suegros, demostrando que entre ellos la relación sigue siendo muy fuerte. Unas imágenes que han reavivado los rumores acerca de una posible reconciliación.

