La tarde del lunes fue muy complicada para Anabel Pantoja. Tanto así que decidió coger sus cosas y despedirse para siempre de 'Sálvame'. "Mi separación no la voy a convertir en un circo y si eso pasa, cojo el petate y me voy a Canarias o donde quiera", eran algunas de las palabras de la sevillana con las que demostraba su gran enfado con el programa. Lo tenía clarísimo, prefería dedicarse mejor al mundo de las redes y dejar definitivamente el programa que tantas oportunidades le ha concedido.

Después de consultarlo con la almohada, Anabel Pantoja parece que se lo ha pensado mejor. "Estoy aquí porque, primero, tengo que acudir a mi puesto de trabajo, y segundo, porque creo que una persona puede cometer un error y ayer fueron muchas cosas", explicaba la joven mucho más calmada que al inicio de semana. "Uno de los errores que cometí fue comportarme como una niña pequeña, como una caprichosa. Creo que la gente y este programa se merecía que esté aquí hoy y no volver a cometer ese error", añadía Anabel a modo de autocrítica y recalcando sus disculpas tanto a sus jefes como a los telespectadores del espacio de La Fábrica de la Tele.

Telecinco

Para rematar el tema, Anabel continuaba: "Patiné y quiero pedir perdón, sobre todo a la gente que estaba detrás y a los cámaras y compañeros que vienen detrás con los cables. Ayer me desbordé, pero sobre todo porque tengo ahora mismo muchas cosas encima". Aclarado este tema, la sobrina de Isabel Pantoja se paraba a hablar con Jorge Javier Vázquez sobre la entrevista que concederá Omar Sánchez. "Le aconsejé que no lo hiciese pero cada uno es libre y yo solo doy mi opinión. Le dije que dejara al margen a las familias", se sinceraba algo agobiada.

