Después de seis años, Rosa Benito y Jorge Javier Vázquez se reunían en el mismo plató. El de Badalona se presentaba en 'Ya son las ocho', programa conducido por Sonsoles Ónega y llegaba con las manos vacías. En 'Ya es mediodía' Rosa Benito le pedía al presentador ver la virgencita que enseñaron el último día de 'Montealto: El regreso a casa', pero parece que Jorge elegía otra opción. El presentador no le ha llevado el objeto por un motivo muy sencillo, y es que quería respetar la decisión de Rocío Carrasco.

"A mí el viernes en 'Montealto', Rocío Carrasco me dijo que esta virgen se queda aquí. Y a mí me ha dado apuro llamar a Rocio y decir, ¿qué hago con la virgen? Así que de momento esa virgen se queda ahí", le explicaba el de Badalona a la ex mujer de Amador Mohedano. La tía de Rocío Carrasco ha preferido que este reencuentro sirva para que la buena sintonía entre ambos fluya y quedarse con lo bueno. "Siempre hay que reconciliarse con la gente. No quiero nada negativo en mi vida. Yo no tengo rencor a nadie y sé que Jorge Javier me tiene cariño… Yo no estoy enfadada, quiero ser feliz. He aprendido que la vida se va así".

Telecinco

Antes de fundirse en un tierno abrazo, Jorge Javier ha querido reprocharle a Rosa algunas actitudes que ha tomado frente a las reacciones de Rocío Carrasco antes los problemas con su hija. "Rocío Carrasco ha dicho las cosas muy claras. No he entendido de Rosa Benito la incomprensión que ha tenido con el tema de la hija. Hay cosas que son insalvables. Ahí le ha faltado… Pero ella viene de una generación de abnegación y de aguantar. Del mismo modo que hay madres que no actúan bien con las hijas, hay hijas que no actúan bien con las madres", le hacía ver el de Badalona y Rosa lo tenía claro: "Yo soy madre. Yo perdonaría todo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io