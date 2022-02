Eugenia Martínez de Irujo se desmarca de quienes dicen que el nuevo novio de su hija no gusta en la familia

Tana Rivera presentó en sociedad a su chico, Manuel Vega, en la Semana Internacional de Moda Flamenca de Sevilla

No hay nada como ver a una hija feliz y contenta con su pareja, y ahora Eugenia Martínez de Irujo puede presumir de tener esa sensación. La duquesa de Montoro ha querido desmarcarse de unas contundentes declaraciones que hace unos días salían a la luz sobre que Manuel Vega, el joven que ha conquistado a Tana Rivera, no habría caído demasiado en gracia en la familia por ser 10 años mayor que ella, y lo ha querido decir incluso con tono de enfado, dejando claro que no le han sentado nada bien: "El chico es estupendo, es encantador, es educado... entonces no sé a qué viene eso", ha señalado.

Eugenia se ha desquitado así cuando acudía a la celebración del 90º aniversario del madrileño Museo Chicote, y allí también ha respondido que no se pueden decir esas cosas sin decir nombre y apellidos de quien lo dice. Ella, sin embargo, se ha reafirmado y ha asegurado que está muy contenta con el chico porque, como ella misma ha recalcado, "es encantador".

Fue la pasada semana en SIMOF -durante el desfile de la firma 'Miabril', de Lourdes Montes (la mujer de Fran Rivera) y Rocío Terry-, donde Tana quiso presentar en sociedad al joven, de 32 años, del que lo poco que se sabe es que es empresario en Sevilla. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que el romance tiene el visto bueno de Fran Rivera porque el torero es buen amigo de la familia de Manuel, que tiene varios negocios de hostelería en la capital hispalense, como la discoteca Antique, muy conocida en la ciudad.

Tana ahora mismo no puede pedirle más a la vida: tiene salud, tiene amor y también tiene nuevo trabajo: se ha estrenado hace poco como coordinadora de marketing digital en la plataforma de música Colkie, un puesto con el que está muy contenta tras finalizar sus prácticas en Universal Music.

