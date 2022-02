José Ortega Cano, Gloria Camila y Ana María Aldón han pasado la tarde de celebración. El pequeño de la casa, José,está de cumpleaños y toda su familia y amigos se han reunido para festejar este gran día. Parece que todo lo que ha "amenazado" Rocío Carrasco para sacar a la luz no preocupa mucho a su hermana ni al viudo de su madre. La hija mayor de Rocío Jurado tiene la respuesta que resolverá todo y este viernes lo revelará. Bajo el cinematográfico nombre de 'El precio del silencio', la madre de Rocío Flores y el equipo del programa desmontará cada una de las palabras de los familiares mediáticos de ésta con hechos. Un equipo de periodistas y documentalistas lleva 321 días trabajando en este nuevo formato, un documento audiovisual traerá muchísimas consecuencia.

Esta tormenta llega después de que Gloria Camila insinuase que Fidel Albiac se dirigía a ella y a su hermano como "los inmigrantes". "Para mí es negativa su influencia. Se dirigía a nosotros como los inmigrantes y hacía unos comentarios hacia mi padre… Una vez me preguntó qué edad tenía porque decía que estaba para el arrastre", contaba la colaboradora. También Gloria aseguraba a sus compañeros que Fidel Albiac, tras la muerte de Rocío Jurado, se ponían en contacto muy insistente con ella: "Llamaba para ver si nos habíamos ido".

Gtres

Ortega y su hija han hecho oídos sordos a estas nueva entrega y se han centrado en pasárselo genial con el pequeño José. Tranquilos y muy sonrientes, Gloria y su padre han intentado olvidarse de todo lo que se ha hablado sobre ellos en televisión estos últimos días y, sobre todo, lo que está por llegar, que viene arrasando para desmontar todo lo que han contado estos años sobre Rocío Carrasco.

