Irene Rosales tiene una muy buena noticia que la distraerá de toda la polémica familiar que vive ella y su marido. Un nuevo proyecto que le hará una gran competencia a Anabel Pantoja y puede ser que no le haga nada de gracia a la canaria adoptada. Su marido también anunciaba este 10 de febrero una nueva aventura empresarial. "Ha sido mi autoregalo de cumpleaños. En estos momentos me convierto en dueño de Zeeroxx. Y se convierte así en mi segunda marca de ropa", comentaba el Dj por sus redes sociales.

En la guerra Pantoja, Irene Rosales se terminaba pronunciando saliendo en defensa, como siempre, de su marido. Durante todo este tiempo, la colaboradora de televisión ha preferido guardar silencio, pero en 'Viva la vida' daba su opinión: "Yo creo que ha hecho muy mal en hacer esas declaraciones, lo haya vivido o no eso debería haber quedado en la intimidad, pero no voy a entrar en más. Simplemente digo que la gente puede juzgar la entrevista que ha hecho pero no poner ciertos calificativos a una persona, creo que eso ya no".

Dejando a un lado el tema, Irene Rosales ahora quiere dar un cambio a su vida con este nuevo proyecto. La mujer de Kiko Rivera ha anunciado que se mete en el mundo empresarial lanzando su propia tienda online de bolsos. "Por fin puedo contaros que VAROI se hace realidad. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza y hoy es el día de presentaros esta tienda online que he creado", comenzaba escribiendo la influencer sevillana. "Será por el momento una tienda online de bolsos, un complemento ideal y muy necesario para las mujeres y muchos hombres, así que poco a poco iré subiendo todos nuestros productos. No sé el tiempo que durará está aventura, espero que mucho, pero lo que si estoy segura es de la ilusión tan grande que tengo", continuaba. ¿Qué pensará de este nuevo proyecto Anabel Pantoja?

