Lourdes Montes se moja: ¿Qué le parece Manuel Vega, novio de Tana? Tras el éxito cosechado en SIMOF con su nueva colección de trajes de flamenta, la diseñadora puso rumbo a Madrid para asistir a la Glowfilter, una fiesta organizada por la influencer Marta Lozano para celebrar el éxito de su firma de belleza, 'The Glow Filter'. En el evento, la mujer de Francisco Rivera coincidió con las influencers más importantes del país: las hermanas Pombo, Anna Ferrer Padilla, Carmen Lomana, Rosanna Zanetti...

A su llegada, Lourdes Montes nos habló -en el vídeo que puedes ver arriba- del buen momento profesional y personal que atraviesa. "Fántastico, no me puedo quejar. Soy una persona feliz y optimista", aseguró. Y parte de su éxito profesional se lo agradece a su marido, Francisco Rivera. "Él siempre me ha animado, incluso cuando yo no quería empezar con este proyecto", revela.

También recordamos con Lourdes Montes su éxito en la pasarela y fuera de ella. En SIMOF, la diseñadora reunió a su marido, Francisco Rivera; la exmujer de este, Eugenia Martínez de Irujo, que acudió con su marido, Narcís Rebollo; y también estuvo Tana, la hija de Fran y Eugenia, que llegó acompañada por su nueva pareja, el empresario Manuel Vega. Sobre esta unión, la diseñadora afirmó que "hay que llevarse bien. No hay ningún motivo para llevarse mal y es más cómodo para todos. Y también positivo".

Si hace unos días era Eugenia Martínez de Irujo la que hablaba del nuevo novio de su hija, ahora ha sido Lourdes Montes la que ha revelado qué le parece el empresario. "Me parece encantador, educado, trabajador. Son muy jóvenes los dos", ha dicho la sevillana. Pero... ¿qué le parece la diferencia de edad de la pareja? Tana tiene 22 años y Manuel, 32. La diseñadora lo tiene claro: "Yo me llevo diez años con Fran, así que ahí lo dejo".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io