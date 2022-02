Tras el último programa de Rocío Carrasco se ha desatado un auténtico huracán. Pues han salido salpicados varios miembros de su familia. La polémica llamada de José Antonio Rodríguez a ‘Montealto’ para enfrentarse a su sobrina Rocío Carrasco es algo que aún ronda la cabeza de muchos. Algunos de los colaboradores de 'La fábrica de la tele' consideran que la familia “han enseñado la patita” y que han dejado constancia el desprecio y odio que le tienen a Rocío Carrasco pero, ¿de dónde viene ese odio? Carmen Borrego tiene la respuesta: Fidel Albiac.

Aunque muchos piensan que la ruptura de Rocío Carrasco con su familia se produjo en el momento de la muerte de Rocío Jurado o cuando se leyó el testamento, si buena amiga señala que no es así. “Es importante que la gente sepa que los problemas de Rocío Carrasco con su familia no viene a raíz de la muerte de Rocío Jurado. El alejamiento de toda la familia con Rocío Carrasco es en el momento en el que Fidel entra en la familia como uno más y para Rocío Jurado cuenta muchísimo la opinión de él. Se ven alejados de todo lo que ellos habían tenido con Rocío Jurado y ahí es cuando ellos empiezan a odiar en bloque a Rocío Carrasco y Fidel Albiac. La palabra es odiar", explica la hermana de Terelu muy convencida y repite que la familia odia al matrimonio.

"Esto se va recrudeciendo con muchas cosas y todos ellos sienten que Fidel ha ido a quitarles el sitio. Y todo ello que ellos le decían a Rocío Jurado valía y ahora no, y ahí es cuando ellos empiezan a alejarse y a ponerle los puntos a Fidel y de paso a su sobrina", matiza Carmen Borrego.

"Le quitaron el protagonismo, ese fue el gran problema", vuelve a repetir la hija de María Teresa Campos. Y sobre todo que Antonio David Flores ha podido seguir hablando de Rocío Carrasco porque tenía el respaldo de José Antonio Rodríguez.

Lydia Lozano señala que ella también sabe que la relación con la familia se va recrudeciendo cuando llega Fidel a la familia. Por su parte, Antonio Rossi dice que es algo más allá del dinero lo que tiene que haber pasado en la familia. "La familia no le da credibilidad por algo más allá del dinero, tiene que haber un odio germinado".

