Todo comenzaba tras escuchar el vídeo en el que Rocío Carrasco advertía que, de decir Rocío Flores su verdad sobre su convivencia con su madre y llegara a negar la agresión por la que fue condenada, podría pensarse interponer acciones judiciales. Unas declaraciones que no compartía Raquel Bollo. En un primer momento hablaba de que no estaba probado judicialmente que Antonio David hubiera maltratado a Rocío Carrasco, una frase que se malinterpretó pues se estaba hablando de Rocío Flores: "De ello sí hay sentencia, ¿pero por que haya sentencia tengo menos razón en mi pensamiento?", se revolucionaba la diseñadora hacia Isabel Rábago.



En ese momento, Bollo recordaba que ella había pasado por unos malos tratos con su expareja y que, en su caso, sí había tenido una sentencia judicial condenatoria para su ex por lo que conoce lo que puede estar pasando Rocío Carrasco. "Rocío demuestra una rabia y un odio hacia esa persona (su hija) cada vez que habla así", explicaba Raquel visiblemente afectada elevando cada vez más el tono dejando en silencio al resto de compañeros de plató.

Mediaset

Seguidamente, Raquel Bollo destacaba que en esa situación no entendía que Rocío fuese a "atacar" a su hija y que, en su lugar, tendría el objetivo claro: el padre. "Yo me llevo por delante al padre no a los hijos", destacaba la colaboradora que remarcaba que sabía de lo que hablaba al haber estado en esa situación. Por otro lado, la amiga de Isabel Pantoja también habló sobre el intento de suicidio: "Yo me intento quitar la vida cuando me dicen de quitarme a mi hijo, que yo eso lo he pasado, cuando me dicen que con dinero se llevan a mi hijo, no cuando mi hija me ha pegado".

Finalmente, la diseñadora ha tenido un recuerdo señalando a todos aquellos que la han criticado por mantener esta postura y defender a la joven Rocío Flores: "Que les quede claro a todos los que me mandan esos mensajitos diciendo que parece mentira que defienda a Rocío Flores cuando me han maltratado y que me deberían haber pagado más. Porque lo he pasado lo digo". Momento en el que Emma García ha querido cortar a Raquel para poder relajar el ambiente, consiguiendo que Raquel se calmara.

