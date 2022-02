Jorge Javier Vázquez ha vuelto a cantarle las cuarenta a Rosa Benito sobre Rocío Carrasco. La ex de Amador Mohedano confesaba en 'Ya es mediodía' que no había visto el documental de su sobrina porque "ya se ha alejado del dolor". Jorge Javier no entiende cómo Rosa Benito puede hacer caso omiso a esas declaraciones tan duras que dio su sobrina y en 'Sálvame' le hacía ver a la colaboradora su gran decepción. "Denota un egoísmo brutal", comenzaba diciendo el presentador.

"¡Hombre estás viendo el sufrimiento de una persona que no te es ajena, es tu familia, entonces ¿Qué es la vida que ante el sufrimiento del prójimo haces eso?", le lanzaba esta pregunta a la tía de Rocío Carrasco.



Telecinco

"Como ser humano es inadmisible que alguien no quiera ver el sufrimiento de otra persona que le importa”, insistía el presentador, para el que esta actitud denota "un egoísmo brutal". Rosa Benito vivió una situación similar a la de Rocío Carrasco y su intento de quitarse la vida, por lo que nadie en 'Sálvame' entiende esa actitud de mirar hacía otro lado. "Rosa, vivir es mancharse. Si esto fuera una dictadura no te podrías posicionar, lo que decimos es que tomes partidos". Jorge Javier Vázquez y otros colaboradores creen que en esta historia, y en la vida en general, hay que mojarse con las opiniones porque nunca va a llover a gusto de todos.





This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io