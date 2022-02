Gloria Camila sobre su padre: "No soy partidaria de que entre en los programas"

Gloria Camila confirmaba en 'Ya son las ocho' tras escuchar a su hermana Rocío Carrasco en el último programa de 'Montealto' que "prefiere saber la verdad aunque haga daño a estar a lo mejor en una mentira idílica que no es cierta". Unas palabras bastante valientes que ha apoyado un grande de la cadena. Jorge Javier Vázquez visitaba 'El programa de Ana Rosa' y no podía evitar estar alegre tras escuchar estas declaraciones de Gloria Camila.

"A lo mejor te los voy a dar y a lo mejor no te va a gustar", le decía Rocío Carrasco a la joven para que no insistiera más con los papeles sobre su padre. Gloria Camila está dispuesta a saber la verdad y quiere que su hermana la llame para saber todo antes de que se emita 'En el nombre de Rocío'.

Telecinco

En 'El programa de Ana Rosa', Jorge Javier ha asegurado que "le gustó mucho" lo que dijo la colaboradora: "Este argumento de Gloria Camila me ha convencido". El de Badalona ha sido muy sincero sobre el tema y cree que hay toda una declaración de intenciones por parte de la hija de Ortega Cano: "Debe de ser muy complicado a esta edad que alguien venga y te diga que no es así, la posición de Gloria es complicada". Además, asegura que "cree que con Gloria Camila tarde o temprano se va a producir un encuentro".

Parece que las aguas se van calmando, a pesar de que hace unos días Jorge Javier le llevó la contraria a la joven. Gloria Camila contó que Fidel Albiac se dirigía a ella y a su hermano como "los inmigrantes", y el de Badalona lo negaba. Jorge Javier fue testigo del momento en el que el marido de Rocío Carrasco escuchó a Gloria Camila contar esa anécdota. Fidel negó con la cabeza y dijo "eso es mentira".





