Siempre se ha hablado de que el motivo del distanciamiento de Rocío Carrasco con su familia materna estaba en el reparto de la herencia de su madre y así lo confirma Amador Mohedano en unos audios inéditos. La segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío', en la que la hija de 'La Más Grande' hablará de la herencia de su madre y del motivo por el que la familia se alejó de ella, aún no tiene fecha de estreno pero ya se están descubriendo algunos datos. Y de momento, la cadena va calentando motores con al emisión de 'Montealto, regreso a casa'.

'Sálvame' ha recatado unos audios inéditos, grabados por el paparazzi Tino Torrubiano, en los que el propio Amador Mohedano confiesa que la herencia fue el punto de inflexión y habla de la actitud de su sobrina ante el polémico reparto.



En los audios se escucha a Amador Mohedano decir que se quedó muy sorprendido al conocer la herencia que le dejaba su hermana porque no esperaba que le dejase una finca y una nave industrial. Pero también critica la actuación de la albacea, que según él, "quería barrer nada más que para Rocío Carrasco". Tal y como cuenta el exmarido de Rosa Benito, tras el reparto de la herencia su cuñado José Antonio -que ha vivido un gran enfretamiento con su sobrina- presentó todos los papeles en Hacienda y allí les dejaron claro que les estaban engañando. Eso hizo que quisieran hablar con su sobrina y Rocío Carrasco se presentó a la cita con su abogada. "Le tratamos de explicar y ella se levantó y nos dijo 'buscaos la vida. Nos mató'", comenta Amador en esos audios.

En los audios, el hermano de Rocío Jurado también habla sobre el supuesto maltrato que Rocío Carrasco sufrió con Antonio David. "Al no estar informados es como el que no ve. Me he enterado más que nada por lo que ha dicho en la serie", desvela.

Y sobre la pelea que tuvieron su Rocío Carrasco y Rocío Flores. Amador Mohedano ha confesado que su sobrina le había dicho que se había peleado con su hija, pero no le dio más detalles porque quería hacerlo en persona, auqnue esa conversación nunca llegó. Tras publicarse la sentencia de la pelea, Amador llamó a su sobrina nieta. "Ella me dijo que estaba harta de aguantar durante meses que ella no pintaba nada, ahí lo que importaba era para Fidel, estaba harta y cansada porque ella miraba por ella y por su hermano y ese arrebato muy mal por parte de ella", cuenta en los audios.

