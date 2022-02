Parece que Omar Sánchez tiene un gran apoyo desde que su relación con Anabel Pantoja se terminase definitivamente. El canario lo está pasando fatal y busca consuelo en sus grandes amigos, e incluso en relaciones de amistad bastante nuevas. Ahora mismo el joven se encuentra en Madrid muy bien acompañado. Está en la capital por trabajo, pero entre hueco y hueco sí que puede hacer algún plan de ocio mejor que mejor.

Jorge Javier Vázquez le preguntaba a la sevillana por una posible reconciliación entre ella y Omar. "A la pregunta que me has hecho antes. Lo siento, te la respondería pero no quiero hacerlo en directo. Es algo que forma parte de mi vida personal, de lo que quiero y lo que no quiero… y como ahora mismo no tengo la cabeza donde la tengo que tener… Yo la decisión que he tomado, estoy segura", le reconocía la influencer. Quizás unas declaraciones que Omar Sánchez se ha tomado con ilusión.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Gtres

Ambos se encuentran en Madrid, ¿quedarán para verse? De momento el joven canario se encuentra acompañado de su gran amigo Alejandro Albalá. Omar y el ex de Isa Panoja forjaron una bonita amistad en 'Supervivientes 2021' y se puede ver que el joven se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Omar. ¿Qué opina la sobrina de Isabel de de esta amistad? "El consejo que le he dado es que no haga cualquier cosa, que sea selectivo. Quiero lo mejor para él", comentaba Anabel sobre posibles futuros trabajos y nuevas amistades.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io