Gloria Camila parece que 'no se baja el burro' con respecto a la opinión de su hermana. Mejor dicho, la joven parece que ha vuelto a dar un paso atrás con respecto a una reconciliación con Rocío Carrasco. La hija mayor de Rocío Jurado acudía a 'El programa de Ana Rosa' y dejaba claro que ahora mismo no se siente preparada para tener una conversación con su hermana."Si tiene que llegar, llegará en el momento en el que yo esté preparada", le explicaba a Joaquín Prat y le recalcaba que no le pidiese información porque le iba a doler: "Por eso yo digo no me pidas más papeles, está documentado y le va a hacer daño".

En 'Ya son las 8', la joven ha querido dar su opinión sobre la entrevista de su hermana en el mismo programa dónde colabora su hija Rocío Flores. La hija de Ortega Cano se ha mostrado bastante seca con las declaraciones de su hermana, incluso podríamos decir que Gloria Camila ha echado el pie para atrás tensando de nuevo la "relación". Rocío Carrasco no entiende que su hermana no la llamase en privado para saber de esos papeles y la joven ha sido clara en su programa."Sería muy hipócrita llamarla ahora, después de tantos años. De todos modos si la hubiese llamado para pedírselo me los hubiera negado... Ella dijo que 'ahí está para el que venga', para recibir a los malos sí tiene tiempo, pero a los buenos no, no está preparada", le comentaba a Sonsoles Ónega.

Telecinco

Gloria Camila se lamenta de que su hermana haya confirmado que, de momento, no va a tener ningún tipo de acercamiento. Tanta rabia le han dado las declaraciones de su hermana que ella también se atrevía diciéndole algo que no le gustará: "Después de esto de 'El programa de AR' no voy a llamar. Ya no existe la posibilidad de que la llame. Respeto decisiones de cada uno, si yo la llamase no me lo cogería y ella no me va a llamar".

