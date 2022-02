En la mañana del 17 de febrero, el productor, en libertad bajo fianza de tres millones de euros , llegaba, acompañado por sus abogados, a los tribunales de Madrid para declarar ante el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2., se ofreció voluntariamente a declarar el pasado noviembre y hoy responde a las preguntas del magistrado de la Audiencia Nacional. José Luis está acusado de presunta estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública. Entre las supuestas actuaciones ilícitas está haber estafado, presuntamente, 40 millones de euros al empresario argentino Alejandro Roemmers, su socio en 'Dreamlight', impulsora de una serie de televisión que todavía no ha visto la luz.

José Luis Moreno, con mascarilla, llegaba a los juzgados tranquilo y sonriendo a la prensa. "Sí, estoy tranquilo, Alejandro Roemmers es un tipo estupendo y no me preocupa nada", comentó antes de entrar en el edificio. "Me han llamado ahora pero yo habría querido venir antes", desveló. Es la primera vez que dará su versión sobre su supuesta implicación en este caso de macroestafa porque, tras su detención el pasado junio, se acogió a su derecho a no declarar. Según su entorno ha declarado al diario 'La Razón' y él mismo ha corroborado, el ventrílocuo está tranquilo "con la tranquilidad que da la verdad" y que su intención es contestar a todas las preguntas del juez y de la Fiscalía porque "no hay nada que ocultar".

Según las mismas fuentes, Moreno "sigue creyendo en su inocencia" algo que dejó claro su abogado en su escrito del pasado noviembre en el que solicitó declarar voluntariamente. El letrado del productor explicaba que todas las diligencias de investigación practicadas hasta el momento dejaban claro el "error tremendo" que supuso la imputación de José Luis y que éstas eran "exculpatorias" para su cliente. Sus palabras contrastan con las pruebas incriminatorias recopiladas por la investigación contra el empresario. La policía tiene claro cuál era el papel de José Luis en la trama: "José Luis Rodríguez Moreno encabeza una de las jefaturas de la organización, la que mayor actividad económica ha reflejado y, por consiguiente, la que más beneficio económico ha obtenido" y han recopilado, en otras muchas pruebas, mensajes que el ventrílocuo intercambiaba con su mano derecha en los que se hablaba de 'limpiar dinero'.

