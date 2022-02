Verónica Echegui y Álex García están viviendo unos días bastante polémicos, y es que la Policía Nacional está investigando a la pareja por un supuesto compro de unos pasaportes Covid fraudulentos. Los nombres de los dos actores aparecería como vinculados con la red de certificados Covid falsos que cayó recientemente. Esta investigación forma parte de la segunda fase de la 'Operación Jenner', que ha añadido 600 nombres más a la lista en la que ya se encontraban rostros como Omar Montes. En esta nueva tanda de presuntos clientes de esta red también se encontraría Abraham García, exparticipante de 'Gandía Shore' y ganador de 'Supervivientes'.

Por el momento hay siete personas detenidas por los presuntos delitos de falsedad documental y contra la salud pública, según informa Europa Press. Los arrestados se anunciaban en aplicaciones de mensajería instantánea aprovechando grupos de temática negacionista en los que ofrecían tanto pruebas PCR falsas como pasaportes covid falsos y una inscripción fraudulenta en el Registro Nacional de Vacunación.

Gtres

La pareja de actores aún no se ha pronunciado al respecto. El que sí quiso dar su opinión y aclarar el asunto fue Omar Montes. El cantante aseguró que está vacunado, además de "muy concienciado con el uso de las vacunas como solución a la pandemia", por lo que esto son solo "falsedades" que no puede controlar.

La pareja acudió el pasado 12 de febrero a la 36ª edición de los premios Goya en Valencia, un acto en el que era requisito indispensable presentar el pasaporte covid para acudir a la gala por normativa de la Comunidad Valenciana. Juntos compartieron escenario al proclamarse vencedores de un Goya -Alex García es uno de los productores de ese corto-."Mi amor, cuánto me alegro de crecer a tu lado. Te amo", fue la declaración de amor de Echegui a su pareja.





