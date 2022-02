María Patiño lleva una semana bastante abrumada con algunos sentimientos. Este 17 de febrero, la colaboradora terminaba por abandonar el plató de 'Sálvame' muy enfadada con Jorge Javier Vázquez. ¿Qué le ha pasado a la gallega? María Patiño lo da todo por el programa y en muchas ocasiones ha terminado por derrumbarse debido a tanta presión. ¿Qué le ha dicho el presentador que tanto daño le ha hecho?

Ayer la periodista recordó el problema de bulimia que sufrió hace más de 25 años, reconociendo que en ese momento no se sintió apoyada."Cuando era pequeña, creían que la bulimia era una decisión de niñas caprichosa. Me sentía mal. Me sentí culpable incluso por estar enferma", una confesión de lo más dolorosa que hoy se repetía. Al iniciar un debate en 'Sálvame', Jorge Javier le pedía a su compañera que cediese la palabra, argumentado que acababa de salir del 'Lemon tea', donde había hablado y dado su opinión durante una hora.

Telecinco

Tras escuchar eso, la periodista abandonaba el plató. "María, que has cogido el testigo de Lydia Lozano", le replicaba el presentador. María Patiño le comentaba a Jorge Javier que le crea inseguridad con esos comentarios. "Como siempre me haces las mismas bromas, Me siento que a veces soy un coñazo", dejando claro Jorge Javier que no lo es en absoluto. "Llevo unos días con cierta inseguridad porque había muchas veces que me cortabas y pensaba que yo lo estaba haciendo mal y me estaba volviendo loca porque hablaba en exceso. Ayer se me olvidó quitarme el pinganillo y el otro día escuché a David (el director del programa) diciéndote que me tenías que cortar: 'Tú haz como que das paso a un vídeo y dila que no hable'. Y entonces, con toda honestidad, llegué y le dije: 'David, como soy una tía honesta, me voy a quedar el pinganillo pero al menos sé que no estoy loca".

El director del programa David Valldeperas ha intentado calmar a la colaboradora diciendo que es que "hay una escaleta con unos tiempos. No es que sea poco importante lo que dices". Todo ha sido un malentendido.

