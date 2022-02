¿Qué hace Fonsi Nieto para despejar la mente después de que haya saltado la noticia de su separación? Este martes 22 de febrero la pareja anunciaba su ruptura. El dj contaba a DIEZ MINUTOS que "llevaban separados desde septiembre", pero nada hacía presagiar el fin del matrimonio entre la pareja, ya que Fonsi y Marta era una de las parejas más estables del panorama nacional. Marta Castro lanzaba un comunicado a través de sus redes sociales en el que explicaba que el motivo de la ruptura se debe al desgaste de la relación y que ha sido de mutuo acuerdo.

La joven ha preferido refugiarse en el cariño de sus seres queridos y "desaparecer" de momento del revuelo mediático. Por el contrario el sobrino del desaparecido Ángel Nieto reaparecía en su perfil de Instagram subiendo un storie desde el gimnasio. Para Fonsi, el deporte lo es todo para tener un buen estado físico y mental, y ahora más que nunca le es necesario. No debe estar siendo un época fácil para el dj, ya que a parte de sufrir esta ruptura, Fonsi sigue con el duelo de la muerte de su padre y su abuela.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Instagram

Fonsi Nieto y Marta Castro comenzaron su relación en 2013 y su historia de amor culminó con una romántica boda en Ibiza en mayo de 2017. Fue una celebración de tres días en la que Lucas, el hijo que el ex piloto tuvo con Alba Carrillo, fue uno de los grandes protagonistas. El DJ y la influencer quisieron disfrutar de su relación de enamorados y, con el paso de los años, les entraron las ganas de ser padres. Fue en abril de 2020 cuando la pareja anunció la buena nueva: ¡iban a ser papás! La pareja vivió con mucha ilusión el embarazo y, el 29 de octubre de 2020, recibían al pequeño Hugo, un excelente compañero de juegos para su hermano. Ahora, Fonsi y Marta han decidido tomar caminos separados y seguro que, por el bien de su pequeño, mantienen una excelente relación.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io