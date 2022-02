Antonio Rossi y el motivo por el que ha tenido que sustituir a Jorge Javier

Jorge Javier ha decidido parar durante un momento la entrevista que le estaba haciendo a Alexia Rivas para comunicar algo a la audiencia y a sus compañeros. El presentador de 'Viernes Deluxe' se ha mostrado muy ilusionado después de haber recibido un mensaje en directo de alguien muy especial para él, y es que parece que no se esperaba tener noticias de esa persona en esos momentos. "He recibido un mensaje de Tom Brusse, atentos", ha anunciado pidiendo que le prestasen atención para saber qué pensaban ellos de los sucedido.

El presentador ha explicado que le ha escrito diciéndole que le encanta la camisa que llevaba puesta. "Le he dicho que si voy a su casa a enseñársela después y me ha contestado que no se puede porque está Sara", ha indicado. Unas contestación que ha hecho que Jorge Javier se haga una seria pregunta: "¿si no estuviese ella no le importaría?".

Lo cierto es que desde 'La casa fuerte' el presentador y Tom Brusse no han dejado de 'tontear' en directo. Jorge Javier ha dejado claro en más de una ocasión que se sentía atraído por él y sus esperanzas de que pudiese surgir algo entre ellos aumentaron después de que descubriese que él había tenido relaciones con hombres.

Sin embargo, parece que la relación entre ellos siempre se ha quedado como algo platónico y es que, aunque Tom Brusse no duda en seguirle el juego no parece tener intención de avanzar un paso más en su relación.

Ahora, durante el 'Viernes Deluxe' le ha reconocido a Alexia Rivas que es consciente de que Tom Brusse "se aprovecha" de esa situación, aunque parece que a él no le importa porque tiene claro cuáles son sus verdaderas intenciones.

