María Patiño no es santo de devoción de Alexia Rivas. Esto ha quedado patente en infinidad de enfrentamientos que ambas han tenido frente a las cámaras de televisión. Las ex compañeras de trabajo no se caen bien protagonizando piques en diferentes platós, incluido el de 'Socialité' en el que Jorge Javier entrevistó a la joven periodista en ausencia de su presentadora principal, María Patiño. Conociendo este enfrentamiento, sabido por toda la cadena, muchos esperaban ver el 'Deluxe' de Alexia Rivas para conocer cómo evolucionaría la bronca, sin embargo, nos quedamos con las ganas.

La colaboradora de 'Sálvame' hizo todo lo posible por evitar en los pasillos y en el plató a su excompañera, abandonándolo cuando le llegó el turno a Alexia de sentarse en la silla. Una ausencia muy sonada que despertó todo tipo de especulaciones: ¿A qué se debía? ¿Era idea de María Patiño o de Alexia Rivas? ¿Había intervenido la dirección de la cadena para que no se encontraran en ningún momento y evitar así malos rollos?

"Decido sentarme porque he visto a colaboradores de esta casa atacarme otra vez y llamándome aprovechada", ha explicado Alexia Rivas al sentarse en el Deluxe sin tener a María Patiño frente a ella, quien horas antes había criticado a Miguel Ángel Nicolás por defender a Alexia y asegurar: "¿Es que solo las guapas generan envidia?". "Qué raro que hablen mal de Alexia", decían en redes sociales donde criticaban que todos los colaboradores fueran en contra de la invitada: "hasta Jorge Javier se ha dado cuenta y le ha echado un capote", añadían.

Según publica 'Lecturas', esta ausencia fue milimétricamente estudiada por María Patiño, quien llevó a cabo una estrategia para evitar a su excompañera durante su estancia en Mediaset. De hecho, esto fue lo que impulsó a que fuera Antonio Rossi el sucesor de Jorge Javier durante los 15 minutos que se retrasó, en lugar de María Patiño, que estaba presente y también es presentadora. Una ausencia que, según ha publicado 'Semana', fue meramente personal, sin que ningún directivo de la cadena o la propia Alexia intervinieran en ello. Es decir, no hubo veto ni instrucciones de la cadena.

