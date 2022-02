El programa 'Deluxe' de este viernes ha traído cola. Después de las declaraciones de Alexia Rivas o la repentina ausencia de María Patiño, llegaba el turno de Jorge Sanz. El actor habló de su presente y también de su pasado, revelando que no había conocido a su hija, a la que tuvo con 19 años, hasta que la joven no cumplió los 18; un momento que estaba esperando desde hacía años. Sin embargo, este no ha sido el motivo por el que el reportero, Torito, ha querido poner el foco en la entrevista, sino por un encuentro que tuvo con el actor hace algunos años, cuando el periodista trabajaba para el programa 'Qué tiempo tan feliz', el cual terminaba en abril de 2017.



Según ha explicado el periodista, Torito acudió a la premiere de una película en la que participaba el actor, pero la reacción que tuvo con él no fue ni mucho menos la esperada, lo que ha hecho que, más de cinco años después, el reportero aún recuerde cómo vivió ese momento en la alfombra roja.

A través de un post de Instagram, en el que compartía una imagen de la televisión en la que se podía ver la entrevista de Jorge Sanz en el programa, el reportero escribía la anécdota con el actor. "Me encanta ver a Jorge Sanz en el Deluxe, todavía recuerdo lo mal que me trató en un estreno de cine cuando quise entrevistarlo para 'Qué tiempo tan feliz' y me llamó payaso y que no me daba una entrevista porque no le gustaba TeleCinco".

Tras ello, Torito aprovechaba para lanzar una pulla a Jorge Sanz: "Como cambian los gustos de la gente cuando el cine deja de llamar. La vida da muchas vueltas, por eso es mejor ser educado hasta con las hormigas que te vas encontrando por el camino". Un mensaje en el que ha querido dejar patente la incoherencia que ha tenido el actor a juzgar por las palabras que defendía entonces.

