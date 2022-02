María Patiño se pronuncia sobre la relación de Patricia Pardo y Christian Gálvez

María Patiño se sincera sobre sus problemas con la bulimia: "Me sentí culpable por estar enferma"

Este fin de semana María Patiño, junto a su marido han hecho ocio cultural. La presentadora de 'Socialité' acudía a la gran vuelta a las tablas de Ainhoa Arteta y los reporteros han querido conocer la opinión periodística de la colaboradora de 'Sálvame' sobre el tema que tiene revolucionado a medio Telecinco. Patricia Pardo y Christian Gálvez estaría empezando una relación y ella se ha sincerado en 'El programa de Ana Rosa': "Estoy feliz y estoy ilusionada. Y voy a decírtelo con una frase de nuestra querida Ana Rosa: si son rosas, florecerán". ¿Qué dice de este notición María Patiño?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Me parece maravilloso. Patricia es maravillosa", comentaba la presentadora de 'Sálvame Lemon Tea' a la prensa. Los presentadores se separaron de sus respectivas parejas en 2021. La periodista estaba casada con el policía nacional Francisco Márquez, padre de sus dos hijas, y se supo que se había separado el pasado octubre, aunque la crisis de la pareja venía de mucho antes. La presentadora desveló en su programa que en verano se dieron una segunda oportunidad pero no funcionó. Por su parte, la ruptura del matrimonio de Christian Gálvez y Almudena Cid saltó a la luz el pasado diciembre, aunque ambos tomaron la decisión de separarse en octubre.



No solo de este tema se ha animado a hablar María Patiño. También se ha comentado que la presentadora fue vetada de la entrevista que hizo Alexia Rivas en el 'Deluxe'. "No , te aseguro que no. Es una decisión mía", aclaraba.

María está feliz y uno de los culpable de ese estado es su marido, el actor Ricardo Rodríguez. ¿Cuál es el truco de su relación? "El truco es estar compenetrados y tener además mucha independencia".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io