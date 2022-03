Omar Sánchez tiene una fiel legión de seguidores en sus redes sociales. Tanto, que cuando lleva un tiempo sin publicar contenido, se interesan por saber qué le pasa, si tiene algún problema o cómo se encuentra. Lo cierto es que el exconcursante de 'Supervivientes' no pasa por su mejor momento desde que se separó de Anabel Pantoja. Fue ella la que tomó la decisión, afirmando que se había "desenamorado". Desde entonces se ha hablado de posibles nuevas parejas para el canario, como su compañera de reality Alexia Rivas. Sin embargo, según cuentan sus amigos más cercanos, Omar sigue enamorado de la influencer.

Antes de ser conocido por ser "novio de..." y de participar en 'Supervivientes 2021', Omar Sánchez era conocido por ser windsurfista profesional y es que este deporte y el mar son sus refugios, donde recupera la paz y la calma que necesita.

Por eso, el canario ha estado los últimos días centrado en practicar este deporte que tantas alegrías le ha dado. Y así se lo ha explicado a sus seguidores. "He estado desconectado de las redes unos días porque lo necesitaba, estoy bien. Simplemente necesitaba alejarme y hacer lo que más me gusta. Muchas gracias por preguntar y preocuparse", escribía junto a una iamgen en la que se la ve de lo más feliz y sonriente dándose un baño.

Aunque llevan separados desde principios de 2022, Omar y Anabel siguen teniendo muy buena relación y él está muy pendiente de la sobrina de Isabel Pantoja, que vive uno de los peores momentos de su vida debido al delicado estado de salud de su padre. Hace unos días, la influencer publicó unas imágenes en el hospital junto a su padre. "Como ya sabéis, estoy pasando un momento bastante complicado. Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él", escribía junto a las imágenes. Omar comentó el post con unas bonitas palabras. "En los malos momentos sólo las buenas personas y con corazón están, y una de ella eres tú. Ánimo", escribió el canario.

