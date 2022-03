Los invitados de esta noche del 2 de marzo en 'El Hormiguero' han sido los hermanos Muñoz, conocidos por el nombre de Estopa. David y José han aprovechado la entrevista con Pablo Motos para hablar sobre la reanudación de su gira 'Fuego' que les llevará hasta Estados Unidos, y sin parar continuarán por España. A los hermanos les va divinamente en su carrera, pero a la entrevista han aportado sobre todo anécdotas divertidísimas, entre ellas una que tienen con Iker Jiménez.

Mientras estaban en el chiringuito disfrutando de una noche de verano en familia, David y José presenciaron una escena de lo más escalofriante. Los hermanos Muñoz y el resto de su familia apreciaron varios ovnis en el cielo: "Estábamos en la comunidad de vecinos y los niños nos dicen que miremos para arriba y parecían estrellas moviéndose".

Antena 3

El programa emitía el vídeo que grabaron y los hermanos desvelaban que hicieron una llamado importante: "Tengo línea directa con Iker y sé que le molan estos temas. Le seducen. Y me dijo, que es muy listo, que iba a mirar si estaban los satélites por Cubelles. Pero no estaban. Así que pensamos que serían ovnis", comentaban con bromas de por medio.

No era la única anécdota que contaban. David tenía una historia buenísima con un tiburón. "Iba nadando tranquilamente con un tubo y gafas, y de repente veo un tronco bajo el mar como si fuera un bañista como yo de grande". El de Estopa aseguraba que al ver eso se asustó y "empezó a nadar más rápido que Phepls y llegó a lo hondo". Finalmente, cuando estaba al lado de supuesto tiburón', se hizo el muerto y llegó a la orilla.

